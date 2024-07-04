ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев уверенно вышел в третий круг Уимблдона

Александр Зверев уверенно вышел в третий круг Уимблдона
Комментарии

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в матче второго круга Уимблдона с представителем США Маркосом Гироном — 6:2, 6:1, 6:4.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 21:40 МСК
Маркос Гирон
46
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		1 4
6 		6 6
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась всего 1 час 34 минуты. За это время Зверев выполнил 12 эйсов и допустил две двойные ошибки, реализовав шесть брейк-пойнтов из восьми. У Гирона один эйс, одна двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта.

В следующем матче четвёртая ракетка мира сыграет с британцем Кэмероном Норри, который сегодня в трёх сетах оказался сильнее соотечественника Джека Дрейпера.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Расписание Уимблдона
Сетка Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android