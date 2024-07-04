Александр Зверев уверенно вышел в третий круг Уимблдона

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в матче второго круга Уимблдона с представителем США Маркосом Гироном — 6:2, 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась всего 1 час 34 минуты. За это время Зверев выполнил 12 эйсов и допустил две двойные ошибки, реализовав шесть брейк-пойнтов из восьми. У Гирона один эйс, одна двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта.

В следующем матче четвёртая ракетка мира сыграет с британцем Кэмероном Норри, который сегодня в трёх сетах оказался сильнее соотечественника Джека Дрейпера.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.