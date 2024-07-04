«Меня в том матче дважды стошнило». Маррей — о поддержке жены на трибунах

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей вспомнил о первом матче, на котором присутствовала его супруга.

«Впервые она пришла посмотреть мой матч вживую на US Open. И меня в том матче дважды стошнило. Один раз прямо перед ней, а второй — на сумку соперника с ракетками. И я, кажется, всё равно ей нравился. Так что я сразу понял, что её надо беречь», — сказал Маррей в интервью на корте.

Сегодня, 4 июля, состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хиджикатой и Джоном Пирсом. Счёт встречи — 7:6 (6), 6:4 в пользу дуэта из Австралии. Стоит отметить, что этот матч может стать одним из последних в карьере Эндии Маррея.