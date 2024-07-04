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«Я бы хотел играть вечно». Маррей высказался по поводу завершения карьеры

«Я бы хотел играть вечно». Маррей высказался по поводу завершения карьеры
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Британский теннисист Энди Маррей дал комментарий по поводу завершения своей карьеры.

«Это тяжело, я бы хотел и дальше играть, но физически не могу. Все эти травмы, и они не были пустяковыми. Я бы хотел играть вечно. Я люблю этот спорт, он столько мне дал. Столькому меня научил, что ещё всегда пригодится мне в жизни. Я не хочу заканчивать, так что это тяжело», — сказал Маррей.

Сегодня, 4 июля, состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хиджикатой и Джоном Пирсом. Счёт встречи — 7:6 (6), 6:4 в пользу дуэта из Австралии. Стоит отметить, что этот матч может стать одним из последних в карьере Эндии Маррея.

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