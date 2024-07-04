Касаткина отреагировала на слова Маррея о том, как его стошнило перед женой во время матча

12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на историю трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» британского спортсмена Энди Маррея, о том, как его стошнило перед супругой во время матча US Open.

«Энди… человек с лучшим чувством юмора! Я не знаю, плачу ли я от грусти или от смеха», — написала Касаткина в своём аккаунте в социальных сетях.

Сегодня, 4 июля, состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хиджикатой и Джоном Пирсом. Счёт встречи — 7:6 (6), 6:4 в пользу дуэта из Австралии. Стоит отметить, что этот матч может стать одним из последних в карьере Эндии Маррея.