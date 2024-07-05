Алькарас высказался о скором завершении карьеры Энди Маррея

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал последний матч британского спортсмена трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Энди Маррея на Уимблдоне в рамках парного разряда.

«Энди! Такое вдохновение и пример для всех! Какая карьера и какое наследие!» — написал Алькарас в своих социальных сетях.

Сегодня, 4 июля, состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хидзикатой и Джоном Пирсом. Счёт встречи — 7:6 (6), 6:4 в пользу дуэта из Австралии. Стоит отметить, что этот матч может стать одним из последних в карьере Энди Маррея.