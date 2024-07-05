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Алькарас высказался о скором завершении карьеры Энди Маррея

Алькарас высказался о скором завершении карьеры Энди Маррея
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал последний матч британского спортсмена трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Энди Маррея на Уимблдоне в рамках парного разряда.

«Энди! Такое вдохновение и пример для всех! Какая карьера и какое наследие!» — написал Алькарас в своих социальных сетях.

Сегодня, 4 июля, состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хидзикатой и Джоном Пирсом. Счёт встречи — 7:6 (6), 6:4 в пользу дуэта из Австралии. Стоит отметить, что этот матч может стать одним из последних в карьере Энди Маррея.

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