Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей эмоционально попрощался с болельщиками Уимблдона в преддверии завершения карьеры.

Фото: Wimbledon

Публика оживлённо отреагировала на данный жест британского теннисиста.

Напомним, вчера, 4 июля, состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хидзикатой и Джоном Пирсом. Встреча завершилась со счётом 7:6 (6), 6:4 в пользу дуэта из Австралии.

Стоит отметить, что этот матч может стать одним из последних в карьере Энди Маррея. Ранее 37-летний британский теннисист снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде. Он также выступит в миксте с Эммой Радукану.