Диана Шнайдер и Елена Веснина вышли во второй круг парного разряда Уимблдона-2024
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Российские теннисистки Диана Шнайдер и Елена Веснина вышли во второй круг парного разряда Уимблдона-2024.
В матче первого круга Шнайдер и Веснина победили дуэт Юлии Путинцевой (Казахстан) и Клары Таусон (Дания). Игра завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:0.
Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
04 июля 2024, четверг. 16:50 МСК
Диана Шнайдер
Елена Веснина
Д. Шнайдер Е. Веснина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 8
|6
|
|6 6
|0
Юлия Путинцева
Клара Таусон
Ю. Путинцева К. Таусон
Встреча Шнайдер и Весниной с Путинцевой и Таусон продлилась 1 час 59 минут. В её рамках Диана и Елена три раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету соперниц российской пары четыре эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Во втором круге российские теннисистки встретятся с парой Айша Мухаммад/Алдила Сутджиади (США/Индонезия). Матч пройдёт в субботу, 6 июля.
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