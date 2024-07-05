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Диана Шнайдер и Елена Веснина вышли во второй круг парного разряда Уимблдона-2024

Диана Шнайдер и Елена Веснина вышли во второй круг парного разряда Уимблдона-2024
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Российские теннисистки Диана Шнайдер и Елена Веснина вышли во второй круг парного разряда Уимблдона-2024.

В матче первого круга Шнайдер и Веснина победили дуэт Юлии Путинцевой (Казахстан) и Клары Таусон (Дания). Игра завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:0.

Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
04 июля 2024, четверг. 16:50 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Д. Шнайдер Е. Веснина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 8 6
6 		6 6 0
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
Ю. Путинцева К. Таусон

Встреча Шнайдер и Весниной с Путинцевой и Таусон продлилась 1 час 59 минут. В её рамках Диана и Елена три раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету соперниц российской пары четыре эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге российские теннисистки встретятся с парой Айша Мухаммад/Алдила Сутджиади (США/Индонезия). Матч пройдёт в субботу, 6 июля.

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