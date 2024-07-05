Уимблдон-2024, мужчины: результаты четвёртого игрового дня, сетка соревнований

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Завершился четвёртый игровой день Уимблдона-2024 (травяной турнир «Большого шлема») у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми его результатами (курсивом выделены победители матчей).

Теннис. Уимблдон-2024. Мужчины. Результаты матчей 4 июля:

Алекс де Минор (Австралия) — Хауме Мунар (Испания) — 6:2, 6:2, 7:5.

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Адам Уолтон (Австралия) — 7:5, 1:6, 6:7, 6:1, 7:6.

Артюр Фис (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша) — 7:6, 6:4, 2:6, 6:6 (9:8) отказ Хуркача.

Григор Димитров (Болгария) — Цзюнчэн Шан (Китай) — 5:7, 6:7, 6:4, 6:2, 6:4.

Денис Шаповалов (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 7:6, 6:3, 1:6, 6:7, 6:4.

Алексей Попырин (Австралия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 3:6, 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

Бен Шелтон (США) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — 4:6, 7:6, 6:7, 6:3, 7:6.

Лоренцо Музетти (Италия) — Лучано Дардери (Италия) — 6:4, 4:6, 6:7, 6:4, 6:4.

Алехандро Табило (Чили) — Флавио Коболли (Италия) — 7:6, 7:6, 4:6, 4:6, 6:4.

Роман Сафиуллин (Россия) — Томаш Махач (Чехия) — 6:2, 6:4, 5:7, 6:3.

Гаэль Монфис (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 7:6, 6:4, 7:6.

Новак Джокович (Сербия) — Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:3, 6:4, 5:7, 7:5.

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:4, 6:1, 6:2.

Хольгер Руне (Дания) — Тьяго Уайлд (Бразилия) — 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Кэмерон Норри (Великобритания) — Джек Дрэйпер (Великобритания) — 7:6, 6:4, 7:6.

Тейлор Фритц (США) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:3, 6:4, 3:6, 6:4.

Люка Пуй (Франция) — Танаси Коккинакис (Австрия) — 2:6, 7:5, 5:2 отказ Коккинакиса.

Карен Хачанов (Россия) — Кентен Алис (Франция) — 6:4, 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Стефанос Циципас (Греция) — 7:6, 7:6, 3:6, 6:3.

Александр Зверев (Германия) — Маркос Гирон (США) — 6:2, 6:1, 6:4.

Хачанов и Алькарас оттачивают футбольные навыки теннисным мячом: