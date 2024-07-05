Уимблдон-2024, женщины: результаты четвёртого игрового дня, сетка соревнований

Вчера, 4 июля, завершился четвёртый игровой день турнира «Большого шлема» — Уимблдона-2024 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня (курсивом выделены победители матчей).
Людмила Самсонова – Элина Аванесян – 6:3, 6:3
Дарья Касаткина – Юрико Миядзаки – 6:0, 6:0
Анна Калинская – Мари Боузкова – 6:4, 6:1
Марта Костюк – Дарья Савилл – 4:6, 7:6, 6:4
Элина Свитолина – Юле Нимайер – 6:3, 6:4
Елена Остапенко – Дарья Снигур – 6:3, 6:0
Елена Рыбакина – Лаура Зигемунд – 6:3, 3:6, 6:3
Юлия Путинцева – Катержина Синякова – 6:0, 4:6, 6:2
Паула Бадоса – Бренда Фрухвиртова – 6:4, 6:2
Мэдисон Кис – Ван Яфань – 6:2, 6:2
Джессика Бузас Манейро – Кристина Букша – 7:6, 6:3
Барбара Крейчикова – Кэти Волынец – 7:6, 7:6
Беатрис Хаддад-Майя – Мария-Камила Осорио-Серрано – 3/0 отказ
Хэрриет Дарт – Кэйти Бултер – 4:6, 6:1, 7:6
Ван Синьюй – Джессика Пегула – 6:4, 6:7, 6:1
Онс Жабер – Робин Монтгомери – 6:1, 7:5
Даниэль Коллинз – Далма Галфи – 6:3, 6:4
Бернарда Пера – Каролин Гарсия – 3:6, 6:3, 6:4
Ига Свёнтек – Петра Мартич – 6:4, 6:3
Каролин Возняцки – Лейла Фернандес – 6:3, 2:6, 7:5