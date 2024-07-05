Энди Маррей высказался о своих детях, пришедших поддержать его на последний матч Уимблдона

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей высказался о дочерях, которые пришли посмотреть на матч 37-летнего британца на последнем для него Уимблдоне.
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«Я не знал, что они придут. Когда мы ждали в раздевалке, я увидел по телевизору, что они были рядом с моей женой. Это было классно. Они были только на одном матче, который я играл… Приятно, что им удалось это сделать. Я думаю, что второму ребёнку было трудно. Мне следовало бы называть их по именам, но я всегда действую по порядку. Уже давно пора идти спать. Было здорово, что они смогли прийти и посмотреть», — сказал Маррей на пресс-конференции.
Напомним, вчера, 4 июля, состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хидзикатой и Джоном Пирсом. Встреча завершилась со счётом 7:6 (6), 6:4 в пользу дуэта из Австралии.
Стоит отметить, что этот матч может стать одним из последних в карьере Энди Маррея. Ранее 37-летний британский теннисист снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде. Он также выступит в миксте с Эммой Радукану.
Теннисист с наибольшим количеством трофеев:
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