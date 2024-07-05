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Фритц высказался о конфликте с Риндеркнешем на Уимблдоне

Фритц высказался о конфликте с Риндеркнешем на Уимблдоне
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Американский теннисист Тейлор Фритц высказался о конфликте с французом Артуром Риндеркнешем на Уимблдоне. Напомним, перед матчем француз заявил: «Фритц не будет так много ныть, как на «Ролан Гаррос».

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«Да, обычно я об этом не знаю, но трудно не заметить этого, когда кто-то старается изо всех сил бросить в тебя дротик. Трудно было не заметить этого, потому что все меня отмечали, они позаботились о том, чтобы я это увидел. Как только я это увидел, игра фактически была окончена. Я очень спокойный человек. Я не делаю ничего, что могло бы кого-то беспокоить, поэтому, когда кто-то это делает, я это не принимаю. Это дало мне дополнительные силы для победы. Когда мы встретились после матча, я сказал ему: «Удачного полета домой». Не проявляйте ко мне неуважения перед игрой, а потом ждите, что всё будет хорошо», — приводит слова Фритца Punto de Break.

Сам матч на Уимблдоне завершился победой Фритца.

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