«Я могу выигрывать матчи, но уже не хочу». Маррей — о скором завершении карьеры

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей высказался о скором завершении профессиональной карьеры в одиночном разряде.

«До того, что случилось в Майами, я начал играть в хороший теннис. Я по-прежнему могу выигрывать матчи на этом уровне. Даже с физическими проблемами, связанными с бедром, я всё равно мог выступать на самом высоком уровне. Не так стабильно, как хотелось бы. И, конечно, не показывая таких результатов, как хотелось бы. Но да, я точно могу выигрывать матчи здесь или вообще на траве, когда восстановлюсь после травмы спины. Но сейчас я не хочу этого делать. Я знаю, что могу, но я не планирую снова играть в одиночном разряде», — сказал Маррей на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 4 июля, состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хидзикатой и Джоном Пирсом. Счёт встречи — 7:6 (6), 6:4 в пользу дуэта из Австралии.

Стоит отметить, что этот матч может стать одним из последних в карьере Энди Маррея. Ранее 37-летний британский теннисист снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде. Он также выступит в миксте с Эммой Радукану.

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