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Новак Джокович рассказал, как перенесённая операция повлияла на его игру на Уимблдоне

Новак Джокович рассказал, как перенесённая операция повлияла на его игру на Уимблдоне
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как операция отражается на его игре на Уимблдоне.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 15:40 МСК
Джейкоб Фирнли
277
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 7 5
6 		6 5 7
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я чувствую, что это влияет на мою мобильность и скорость. Я всё ещё не там, где хочу быть, я все ещё немного опаздываю на мячи. Обычно я не опаздываю. Чем дольше я остаюсь в этом турнире, тем больше шансов, что моя мобильность улучшится. Немного подзаржавел на уровне подвижности, вот что я почувствовал сегодня. Конечно, я не беспокоюсь о повторной травме колена, у меня нет ни времени, ни сил думать об этом, и я не думаю, что оно того стоит. Меня бы здесь не было, если бы я не думал, что готов соревноваться на этом уровне», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалась вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции.

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