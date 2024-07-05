Новак Джокович рассказал, как перенесённая операция повлияла на его игру на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как операция отражается на его игре на Уимблдоне.

«Я чувствую, что это влияет на мою мобильность и скорость. Я всё ещё не там, где хочу быть, я все ещё немного опаздываю на мячи. Обычно я не опаздываю. Чем дольше я остаюсь в этом турнире, тем больше шансов, что моя мобильность улучшится. Немного подзаржавел на уровне подвижности, вот что я почувствовал сегодня. Конечно, я не беспокоюсь о повторной травме колена, у меня нет ни времени, ни сил думать об этом, и я не думаю, что оно того стоит. Меня бы здесь не было, если бы я не думал, что готов соревноваться на этом уровне», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалась вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции.

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