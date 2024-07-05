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Бадоса высказалась о предстоящем матче с Касаткиной на Уимблдоне

Бадоса высказалась о предстоящем матче с Касаткиной на Уимблдоне
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Испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о предстоящем матче с россиянкой Дарьей Касаткиной в третьем круге Уимблдона.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 13:00 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«Мой следующий матч будет очень сложным, играть против Дарьи всегда очень сложно. Мы много раз играли друг с другом, мы знаем друг друга с 10 лет ещё с юниорских команд, поэтому всегда очень приятно видеть её на таком высоком уровне, потому что в некотором смысле мы выросли вместе. Я знаю, что это будет очень тяжелый матч, она очень хорошо играет на траве в этом сезоне. Я знаю, что это будет еще одно серьезное испытание для меня», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

Ранее Бадоса обыграла чешскую теннисистку Бренду Фрухвиртова. Касаткина одержала победу в матче с британкой Юрико Миядзаки.

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