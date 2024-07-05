Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 5 июля

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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт пятый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

В пятый день соревнований сыграет российский теннисист Даниил Медведев, а также Карлос Алькарас, Янник Синнер, Александр Бублик, Григор Димитров.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 5 июля

Мужчины. Примерное время начала матчей:

Третий круг

13:00

Брэндон Накашима (США) — Уго Умбер (Франция);

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Фабио Фоньини (Италия);

Томми Пол (США) — Александр Бублик (Казахстан);

14:30

Денис Шаповалов (Канада) — Бен Шелтон (США).

15:00

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия).

15:30

Карлос Алькарас (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США).

16:30

Григор Димитров (Болгария) — Гаэль Монфис (Франция).

19:00