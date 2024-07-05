Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 5 июля
Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт пятый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.
В пятый день соревнований сыграет российский теннисист Даниил Медведев, а также Карлос Алькарас, Янник Синнер, Александр Бублик, Григор Димитров.
Уимблдон-2024. Расписание матчей 5 июля
Мужчины. Примерное время начала матчей:
Третий круг
13:00
- Брэндон Накашима (США) — Уго Умбер (Франция);
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Фабио Фоньини (Италия);
- Томми Пол (США) — Александр Бублик (Казахстан);
14:30
- Денис Шаповалов (Канада) — Бен Шелтон (США).
15:00
- Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия).
15:30
- Карлос Алькарас (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США).
16:30
- Григор Димитров (Болгария) — Гаэль Монфис (Франция).
19:00
- Янник Синнер (Италия) — Миомир Кецманович (Сербия).
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