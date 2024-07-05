Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 5 июля
Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт пятый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.
Из российских теннисисток в пятый день соревнований сыграют Диана Шнайдер и Дарья Касаткина. Также участие примут Чжу Линь, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Ясмин Паолини, Мария Саккари и Кори Гауфф.
Уимблдон-2024. Расписание матчей 5 июля
Мужчины. Примерное время начала матчей:
Третий круг
13:00
- Диана Шнайдер (Россия) — Эмма Наварро (США);
- Лулу Сун (Австралия) — Чжу Линь (Китай);
- Дарья Касаткина (Россия) — Паула Бадоса (Испания).
14:30
- Даяна Ястремская (Украина) — Донна Векич (Хорватия);
- Марта Костюк (Украина) — Мэдисон Кис (США).
15:00
- Ясмин Паолини (Италия) — Бьянка Андрееску (Канада).
17:30
- Эмма Радукану (Великобритания) — Мария Саккари (Греция).
18:30
- Сонай Картал (Великобритания) — Кори Гауфф (США).
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