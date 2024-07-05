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Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 5 июля

Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 5 июля
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт пятый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

Из российских теннисисток в пятый день соревнований сыграют Диана Шнайдер и Дарья Касаткина. Также участие примут Чжу Линь, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Ясмин Паолини, Мария Саккари и Кори Гауфф.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 5 июля
Мужчины. Примерное время начала матчей:

Третий круг

13:00

  • Диана Шнайдер (Россия) — Эмма Наварро (США);
  • Лулу Сун (Австралия) — Чжу Линь (Китай);
  • Дарья Касаткина (Россия) — Паула Бадоса (Испания).

14:30

  • Даяна Ястремская (Украина) — Донна Векич (Хорватия);
  • Марта Костюк (Украина) — Мэдисон Кис (США).

15:00

  • Ясмин Паолини (Италия) — Бьянка Андрееску (Канада).

17:30

  • Эмма Радукану (Великобритания) — Мария Саккари (Греция).

18:30

  • Сонай Картал (Великобритания) — Кори Гауфф (США).
Календарь Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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