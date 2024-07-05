Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 5 июля

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт пятый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

Из российских теннисисток в пятый день соревнований сыграют Диана Шнайдер и Дарья Касаткина. Также участие примут Чжу Линь, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Ясмин Паолини, Мария Саккари и Кори Гауфф.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 5 июля

Мужчины. Примерное время начала матчей:

Третий круг

13:00

Диана Шнайдер (Россия) — Эмма Наварро (США);

Лулу Сун (Австралия) — Чжу Линь (Китай);

Дарья Касаткина (Россия) — Паула Бадоса (Испания).

14:30

Даяна Ястремская (Украина) — Донна Векич (Хорватия);

Марта Костюк (Украина) — Мэдисон Кис (США).

15:00

Ясмин Паолини (Италия) — Бьянка Андрееску (Канада).

17:30

Эмма Радукану (Великобритания) — Мария Саккари (Греция).

18:30