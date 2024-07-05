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Касаткина — Бадоса: история личных встреч перед матчем третьего круга Уимблдона-2024

Касаткина — Бадоса: история личных встреч перед матчем третьего круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встретятся 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 93-й номер рейтинга WTA испанка Паула Бадоса. Встреча пройдёт на корте №3 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Испании.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 13:00 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Касаткина и Бадоса провели между собой пять встреч на турнирах WTA. Счёт личных встреч — 3-2 в пользу россиянки.

  • 14.01.2022. Сидней (Австралия), WTA-500, хард. Полуфинал: Бадоса — Касаткина — 6:2, 6:2.
  • 12.05.2022. Рим (Италия).  WTA-1000, грунт. 1/8 финала: Касаткина — Бадоса -  6:4, 6:4.
  • 07.08.2022. Сан-Хосе (США). WTA-500, хард. Полуфинал:  Касаткина — Бадоса — 6:2, 6:4.
  • 13.01.2023. Аделаида (Австралия), WTA-500, хард. Полуфинал: Касаткина — Бадоса — отказ испанки.
  • 18.04.2023. Штутгарт (Германия). WTA-500, грунт. 1/16 финала: Бадоса — Касаткина — 6:1, 6:1.
Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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