«Мы не могли желать лучшей поддержки». Свёнтек обратилась к Энди Маррею

Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек прокомментировала последний матч британского спортсмена трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Энди Маррея на Уимблдоне в рамках парного разряда.

«Эндиии. Мы не могли желать лучшей поддержки на женском теннисе. Спасибо Вам за все, для меня было честью стоять на центральном корте сегодня. Поздравляем вас потрясающая карьера. Ты потрясающий», — написала Свёнтек в социальных сетях.

В четверг, 4 июля, состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хидзикатой и Джоном Пирсом. Счёт встречи — 7:6 (6), 6:4 в пользу дуэта из Австралии. Стоит отметить, что этот матч может стать одним из последних в карьере Энди Маррея.