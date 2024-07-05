«Оставил след в истории тенниса». Азаренко — о скором завершении карьеры Энди Маррея

16-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала последний матч британского спортсмена трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Энди Маррея на Уимблдоне в рамках парного разряда.

«Ты — легенда, Энди Маррей, и никто не сравнится с тобой! След, который ты оставил в истории тенниса, будет жить вечно!» — написала Азаренко в социальных сетях.

В четверг, 4 июля, состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хидзикатой и Джоном Пирсом. Счёт встречи — 7:6 (6), 6:4 в пользу дуэта из Австралии. Стоит отметить, что этот матч может стать одним из последних в карьере Энди Маррея.

Ранее теннисисты Ига Свёнтек и Карлос Алькарас написали тёплые слова в адрес Энди Маррея.