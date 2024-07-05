Касаткина — Бадоса: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга Уимблдона-2024

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встретятся 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 93-й номер рейтинга WTA испанка Паула Бадоса. Встреча пройдёт на корте №3 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Испании.

Касаткина и Бадоса провели между собой пять встреч на турнирах WTA. Счёт личных встреч — 3-2 в пользу россиянки.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.