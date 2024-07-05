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Касаткина — Бадоса: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга Уимблдона-2024

Касаткина — Бадоса: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встретятся 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 93-й номер рейтинга WTA испанка Паула Бадоса. Встреча пройдёт на корте №3 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Испании.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 13:00 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Касаткина и Бадоса провели между собой пять встреч на турнирах WTA. Счёт личных встреч — 3-2 в пользу россиянки.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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