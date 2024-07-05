«Потребуется некоторое время, чтобы восстановиться». Хуркач — о травме на Уимблдоне-2024

Седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал свою травму в матче с 34-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом во втором круге Уимблдона-2024.

«После того как я получил травму колена на Уимблдоне, сегодня прошли первые медицинские осмотры. Мне потребуется некоторое время, чтобы восстановиться и провести дальнейшие медицинские обследования дома, в Польше. Моя команда и я предоставим дополнительную информацию как можно скорее. Спасибо всем за поддержку», — написал Хуркач в социальных сетях.

Напомним, польский теннисист при счёте 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:6 (8:7) из-за повреждения попросил медицинский тайм-аут. Хуркачу оказывали помощь прямо на корте, так как он не мог дойти до своей скамейки. Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.