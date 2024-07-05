Хольгер Руне: посмотрим через 15 лет, кто будет лидером по титулам на ТБШ

15-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне сравнил себя с лидерами мирового рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Алькарас физически невероятно силён. Он двигается очень хорошо, отлично читает игру. Янник великолепно обороняется; с очень сильным ударом справа и слева. У меня хорошие удары, и я тоже очень хорошо читаю игру. На данный момент Алькарас больше всех из нас побеждал на турнирах «Большого шлема», но посмотрим через 15 лет, кто будет лидером», — приводит слова Руне с пресс-конференции Punto de Break.

Отметим, что итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, в отличие от Руне, уже имеют в своём активе победы на ТБШ, а также опыт лидерства в мировом рейтинге.