«Мне пришлось импровизировать». Хольгер Руне — о победе во втором круге Уимблдона-2024

15-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал свой матч второго круга Уимблдона-2024 с бразильцем Тьяго Уайлдом, в котором он одержал победу со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.

«Это был хороший матч. Первый сет был трудным, потому что Уайлд играл очень свободно, не допускал много ошибок и оказывал на меня сильное давление. Мне пришлось кое-что подправить, но я сделал это и стал импровизировать. Так что я остаюсь доволен победой», — приводит слова Руне с пресс-конференции Punto de Break.

В третьем круге соревнований датчанин встретится с квалифаером из Франции Кентеном Алисом, во втором круге обыгравшим россиянина Карена Хачанова.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.