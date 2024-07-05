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«Мне пришлось импровизировать». Хольгер Руне — о победе во втором круге Уимблдона-2024

«Мне пришлось импровизировать». Хольгер Руне — о победе во втором круге Уимблдона-2024
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15-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал свой матч второго круга Уимблдона-2024 с бразильцем Тьяго Уайлдом, в котором он одержал победу со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 18:15 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 6
6 		3 2 2
             
Тьяго Уайлд
74
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд

«Это был хороший матч. Первый сет был трудным, потому что Уайлд играл очень свободно, не допускал много ошибок и оказывал на меня сильное давление. Мне пришлось кое-что подправить, но я сделал это и стал импровизировать. Так что я остаюсь доволен победой», — приводит слова Руне с пресс-конференции Punto de Break.

В третьем круге соревнований датчанин встретится с квалифаером из Франции Кентеном Алисом, во втором круге обыгравшим россиянина Карена Хачанова.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Турнирная таблица Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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