Руне — о матче с Алисом на Уимблдоне-2024: он победил Хачанова, а Карен — сильный игрок

15-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне поделился ожиданиями от предстоящего матча с квалифаером из Франции Кентеном Алисом в третьем круге Уимблдона-2024.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«Кентен должен обрести уверенность, потому что он победил Хачанова, а Карен — сильный игрок. Я немного знаю Алиса, тренировался с ним несколько раз. У него отличная подача справа, он хорошо играет на траве. Мне определённо нужно немного изучить его статистику, посмотреть несколько видео и подготовиться к матчу. Завтра я хорошо потренируюсь, восстановлюсь, высплюсь и буду готов к игре», — приводит слова Руне с пресс-конференции Punto de Break.
Датский теннисист во втором круге Уимблдона-2024 победил бразильца Тьяго Уайлда — 3:6, 6:3, 6:2, 6:2, а 220-я ракетка мира Алис обыграл российского теннисиста Карена Хачанова в пяти сетах — 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|6
|6
|
|3
|6
|3
|4
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
- 5 июля 2024
-
11:38
-
11:01
-
11:00
-
10:43
-
10:29
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:00
-
09:48
-
09:42
-
09:30
-
09:00
-
04:05
-
03:26
-
03:16
-
02:25
-
01:46
-
01:36
-
01:29
-
00:38
-
00:28
-
00:21
-
00:12
- 4 июля 2024
-
23:43
-
23:40
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:19
-
22:57
-
22:57
-
22:49
-
22:36
-
22:31