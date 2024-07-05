Руне — о матче с Алисом на Уимблдоне-2024: он победил Хачанова, а Карен — сильный игрок

15-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне поделился ожиданиями от предстоящего матча с квалифаером из Франции Кентеном Алисом в третьем круге Уимблдона-2024.

«Кентен должен обрести уверенность, потому что он победил Хачанова, а Карен — сильный игрок. Я немного знаю Алиса, тренировался с ним несколько раз. У него отличная подача справа, он хорошо играет на траве. Мне определённо нужно немного изучить его статистику, посмотреть несколько видео и подготовиться к матчу. Завтра я хорошо потренируюсь, восстановлюсь, высплюсь и буду готов к игре», — приводит слова Руне с пресс-конференции Punto de Break.

Датский теннисист во втором круге Уимблдона-2024 победил бразильца Тьяго Уайлда — 3:6, 6:3, 6:2, 6:2, а 220-я ракетка мира Алис обыграл российского теннисиста Карена Хачанова в пяти сетах — 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.