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Пробьётся ли Даниил Медведев в четвёртый круг Уимблдона?

Пробьётся ли Даниил Медведев в четвёртый круг Уимблдона?
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече третьего круга мужского одиночного разряда встретятся российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев и 41-й номер рейтинга ATP Ян-Леннард Штруфф из Германии. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 15:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Не начался
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Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: пробьётся ли Даниил Медведев в четвёртый круг Уимблдона?

Медведев и Штруфф провели между собой пять встреч на турнирах ATP. Счёт личных встреч: 4-1 в пользу россиянина.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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