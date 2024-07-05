Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече третьего круга мужского одиночного разряда встретятся российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев и 41-й номер рейтинга ATP Ян-Леннард Штруфф из Германии. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: пробьётся ли Даниил Медведев в четвёртый круг Уимблдона?
Медведев и Штруфф провели между собой пять встреч на турнирах ATP. Счёт личных встреч: 4-1 в пользу россиянина.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
- 5 июля 2024
-
12:13
-
12:01
-
11:44
-
11:38
-
11:01
-
11:00
-
10:43
-
10:29
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:00
-
09:48
-
09:42
-
09:30
-
09:00
-
04:05
-
03:26
-
03:16
-
02:25
-
01:46
-
01:36
-
01:29
-
00:38
-
00:28
-
00:21
-
00:12
- 4 июля 2024
-
23:43
-
23:40
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:19
-
22:57
-
22:57