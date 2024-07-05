Тарпищев предположил, почему Карацев и Кудерметова не получают допуск на Олимпиаду

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о вероятности, что российские теннисисты Аслан Карацев и Вероника Кудерметова не получают разрешение на выступление в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже из-за МИД Франции.

«Состав опубликован и расходится с нашим, но Международная федерация тенниса (ITF) тут совсем ни при чём. И Международный олимпийский комитет (МОК), возможно, тоже не причастен. Вопрос же решается МИД Франции в том числе. Возможно, там дело. Нам не отвечают», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде