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Медведев — Штруфф: история противостояния перед матчем третьего круга Уимблдона-2024

Медведев — Штруфф: история противостояния перед матчем третьего круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече третьего круга мужского одиночного разряда встретятся российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев и 41-й номер рейтинга ATP Ян-Леннард Штруфф из Германии. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и немецким теннисистами.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 15:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев и Штруфф провели между собой пять встреч на турнирах ATP. Счёт личных встреч: 4-1 в пользу россиянина. Кроме того, они одержали по одной победе в очных поединках на «челленджерах» в 2016 году. Ещё одна игра между ними прошла в рамках Кубка Дэвиса — 2021. Медведев выиграл матч со счётом 6:4, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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