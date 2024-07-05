Медведев — Штруфф: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга Уимблдона-2024

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече третьего круга мужского одиночного разряда встретятся российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев и 41-й номер рейтинга ATP Ян-Леннард Штруфф из Германии. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и немецким теннисистами.

Медведев и Штруфф провели между собой пять встреч на турнирах ATP. Счёт личных встреч: 4-1 в пользу россиянина. Кроме того, они одержали по одной победе в очных поединках на «челленджерах» в 2016 году. Ещё одна игра между ними прошла в рамках Кубка Дэвиса — 2021. Медведев выиграл матч со счётом 6:4, 6:4.