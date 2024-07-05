Медведев — Штруфф: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга Уимблдона-2024
Поделиться
Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече третьего круга мужского одиночного разряда встретятся российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев и 41-й номер рейтинга ATP Ян-Леннард Штруфф из Германии. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и немецким теннисистами.
Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 15:00 МСК
41
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведев и Штруфф провели между собой пять встреч на турнирах ATP. Счёт личных встреч: 4-1 в пользу россиянина. Кроме того, они одержали по одной победе в очных поединках на «челленджерах» в 2016 году. Ещё одна игра между ними прошла в рамках Кубка Дэвиса — 2021. Медведев выиграл матч со счётом 6:4, 6:4.
Комментарии
- 5 июля 2024
-
13:45
-
13:40
-
13:18
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:13
-
12:01
-
11:44
-
11:38
-
11:01
-
11:00
-
10:43
-
10:29
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:00
-
09:48
-
09:42
-
09:30
-
09:00
-
04:05
-
03:26
-
03:16
-
02:25
-
01:46
-
01:36
-
01:29
-
00:38
-
00:28
-
00:21
-
00:12
- 4 июля 2024
-
23:43
-
23:40