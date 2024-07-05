«Я должна делать всё хорошо». Возняцки — о предстоящем матче с Рыбакиной на Уимблдоне-2024

91-я ракетка мира Каролина Возняцки высказалась о предстоящем матче с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана в матче третьего круга Уимблдона-2024.

«Это будет непросто. Я должна хорошо подавать, хорошо возвращаться, хорошо двигаться, делать всё хорошо, чтобы получить шанс победить её», — сказала Возняцки на пресс-конференции.

Напомним, во втором круге Возняцки обыграла 25-ю ракетку мира канадскую теннисистку Лейлу Фернандес со счётом 6:3, 2:6, 7:5. Елена Рыбакина во втором круге одержала победу над 72-й ракеткой мира немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.