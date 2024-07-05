Канадская журналистка сообщила о приостановке матчей Уимблдона из-за дождя

Канадская журналистка Стефани Майлз заявила, что после того, как пошёл дождь, корты откроют не раньше чем через полчаса.

«На Уимблдоне идёт дождь. Накидки надеты — мы на получасовом дежурстве, и это закончится не раньше 11:30 утра по местному времени», — написала Майлз в своих социальных сетях.

Напомним, травяной турнир Уимблдон проходит в Лондоне (Великобритания) с 1 июля по 14 июля. Сегодня должны были состояться матчи третьего круга у мужчин и женщин. Всего за три круга в рамках соревнований осталось три россиянина — Даниил Медведев, Дарья Касаткина и Диана Шнайдер. Проблема с остановками матчей сопровождала теннисистов и на «Ролан Гаррос», который завершился несколько недель назад во Франции.