Даниил Медведев: Алькарас обыграл Синнера и Зверева на «РГ», не играя в полную силу

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал сильные стороны победителя Уимблдона-2023 испанца Карлоса Алькараса, занимающего третью строчку в рейтинге ATP.

«У Карлоса много сильных качеств. Когда ему было лет 17, он часто не попадал в корт. Теперь, когда он в форме, то почти не промахивается. На «Ролан Гаррос» в некоторые моменты Карлос допускал ошибки, но всё равно обыгрывал двух сильнейших игроков Синнера и Зверева… даже не играя в полную силу», — приводит слова Медведева Tennis Infinity.

Российский теннисист провёл с Алькарасом шесть матчей на турнирах уровня ATP, в четырёх из которых потерпел поражения. В этом году они встречались в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Победу в матче одержал испанский теннисист — 7:6, 6:1.