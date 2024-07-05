Чемпион парного Уимблдона назвал имена ведущих теннисистов ATP, чью игру скучно смотреть

Чемпион Уимблдона-2012 в парном разряде датчанин Фредерик Нильсен назвал ведущих теннисистов ATP, игру которых не интересно наблюдать.

«Среди действующих игроков я бы указал на Тейлора Фритца, Александра Зверева и Янника Синнера. Уважаю Зверева, он играет эффективно, но не смотрибельно. Я также нахожу игру Янника Синнера немного скучной для просмотра, потому что у него всё очень однообразно. Итальянец не слишком разносторонний игрок», — приводит слова Нильсена Nennis Infinity со ссылкой на SpilXperten.

Напомним, итальянский теннисист Янник Синнер является первой ракеткой мира, представитель Германии Александр Зверев и американец Тейлор Фритц занимают соответственно четвёртое и 12-е места в рейтинге ATP.