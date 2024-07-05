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Возняцки поднимется на 19 строк мирового рейтинга после окончания Уимблдона

Возняцки поднимется на 19 строк мирового рейтинга после окончания Уимблдона
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Датская теннисистка польского происхождения, победительница одного турнира «Большого шлема» Каролина Возняцки поднимется как минимум на 19 строк мирового рейтинга после окончания Уимблдона.

Сейчас теннисистка располагается на 91-й строчке рейтинга WTA. После окончания турнира «Большого шлема» она станет 72-й ракеткой мира, поскольку одержала победу над своей соперницей Лейлой Фернандес из Канады во втором круге, а также разгромила американку Алисию Паркс ещё на старте соревнований.

В третьем круге ей предстоит встретиться с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

Отметим, что сезон 2024 Возняцки начинала с 242-й позиции в том же рейтинге.

Напомним, главный травяной турнир Уимблдон проводится с 1 по 14 июля.

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