Возняцки поднимется на 19 строк мирового рейтинга после окончания Уимблдона

Датская теннисистка польского происхождения, победительница одного турнира «Большого шлема» Каролина Возняцки поднимется как минимум на 19 строк мирового рейтинга после окончания Уимблдона.

Сейчас теннисистка располагается на 91-й строчке рейтинга WTA. После окончания турнира «Большого шлема» она станет 72-й ракеткой мира, поскольку одержала победу над своей соперницей Лейлой Фернандес из Канады во втором круге, а также разгромила американку Алисию Паркс ещё на старте соревнований.

В третьем круге ей предстоит встретиться с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

Отметим, что сезон 2024 Возняцки начинала с 242-й позиции в том же рейтинге.

Напомним, главный травяной турнир Уимблдон проводится с 1 по 14 июля.