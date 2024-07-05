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Касаткина — Бадоса: россиянка уступила на тай-брейке в первом сете 1/16 финала Уимблдона

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встречаются 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 93-й номер рейтинга WTA испанка Паула Бадоса. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Испании.

Касаткина отдала свою первую подачу в матче, но при счёте 4:5 отыграла два сетбола и сделала обратный брейк. На тай-борейке сильнее оказалась испанка — 7:6 (8:6).

Касаткина и Бадоса провели между собой пять встреч на турнирах WTA. Счёт личных встреч: 3-2 в пользу россиянки.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.