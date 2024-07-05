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Шнайдер — Наварро: россиянка выиграла первый сет матча третьего круга Уимблдона-2024

Шнайдер — Наварро: россиянка выиграла первый сет матча третьего круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона проходят матчи пятого игрового дня Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встречаются 30-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 17-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро. После первого сета россиянка выигрывает со счётом 6:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей США.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 15:20 МСК
Диана Шнайдер
30
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
6 		3 3
2 		6 2
         
Эмма Наварро
17
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Это второе противостояние спортсменок. Впервые они встретились в 1/2 финала травяного турнира в Бад-Хомбурге в 2024 году. Тогда Шнайдер обыграла Наварро со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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