Шнайдер — Наварро: россиянка уступила второй сет третьего круга Уимблдона-2024

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона проходят матчи пятого игрового дня Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встречаются 30-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 17-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро. Во втором сете счёт 6:3 в пользу американки.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей США.

Это второе противостояние спортсменок. Впервые они встретились в 1/2 финала травяного турнира в Бад-Хомбурге в 2024 году. Тогда Шнайдер обыграла Наварро со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.