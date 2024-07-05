Ясмин Паолини обыграла Бьянку Андрееску в третьем круге Уимблдона-2024

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона проходят матчи пятого игрового дня Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встретились седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини и 176-я ракетка мира канадская теннисистка Бьянка Андрееску. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
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Встреча продлилась 1 час 31 минуту. В её рамках Паолини один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Андрееску три эйса, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
В следующем круге Паолини встретится с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Мэдисон Кис (США).
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
- 5 июля 2024
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