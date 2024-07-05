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Александр Бублик в трёх сетах проиграл Томми Полу в третьем круге Уимблдона-2024

17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в 1/8 финала Уимблдона-2024. В матче третьего круга он в трёх сетах уступил 13-й ракетке мира американцу Томми Полу — 3:6, 4:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Бублик 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету американца девять эйсов, три двойные ошибки и четыре выигранных брейк-пойнта из девяти.

Соперником Томми Пола в 1/8 финала Уимблдонского турнира будет победитель встречи между 94-й ракеткой мира итальянским теннисистом Фабио Фоньини и испанцем Роберто Баутиста-Агутой.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.