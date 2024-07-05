«Очень приятно здесь играть». Паолини — о победе в третьем круге Уимблдона-2024

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини прокомментировала свою победу в третьем круге Уимблдона-2024.

«Мне очень понравилось. Очень приятно играть здесь перед вами, ребята. Так много людей. Это мечта – играть на таком стадионе. Думаю, я провела хороший матч. Надеюсь, вам понравилось», — сказала Паолини в интервью на корте.

Напомним, Ясмин Паолини в третьем круге обыграла 176-ю ракетку мира канадскую теннисистку Бьянку Андрееску со счётом 7:6 (7:4), 6:1. В следующем этапе Паолини встретится с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Мэдисон Кис (США).

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.