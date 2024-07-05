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Диана Шнайдер уступила Эмме Наварро в третьем круге Уимблдона-2024

Диана Шнайдер уступила Эмме Наварро в третьем круге Уимблдона-2024
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30-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер уступила в третьем круге на Уимблдоне-2024. 20-летняя россиянка проиграла 17-й ракетке мира американке Эмме Наварро со счётом 6:2, 3:6, 4:6.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 15:20 МСК
Диана Шнайдер
30
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
2 		6 6
         
Эмма Наварро
17
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Диана прервала серию из семи выигранных матчей подряд.

Матч продолжался 1 час 55 минут. На счету Шнайдер два эйса, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 11. Наварро выполнила один эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

23-летняя Наварро во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала на турнире «Большого шлема» и впервые на Уимблдоне.

В четвёртом круге Уимблдона-2024 Эмма Наварро сыграет с победительницей матча Сонай Картал (Великобритания, Q) – Кори Гауфф (США, 2).

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