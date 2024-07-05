Касаткина — Бадоса: россиянка сравняла счёт по сетам в третьем круге Уимблдона-2024
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встречаются 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 93-й номер рейтинга WTA испанка Паула Бадоса. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Испании.
Касаткина выиграла второй сет со счётом 6:4, сделав брейк в последнем гейме партии.
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 15:15 МСК
12
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|4
|
|4
|6
93
Паула Бадоса
П. Бадоса
Касаткина и Бадоса провели между собой пять встреч на турнирах WTA. Счёт личных встреч – 3-2 в пользу россиянки.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
Комментарии
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