Касаткина — Бадоса: россиянка сравняла счёт по сетам в третьем круге Уимблдона-2024

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встречаются 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 93-й номер рейтинга WTA испанка Паула Бадоса. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Испании.

Касаткина выиграла второй сет со счётом 6:4, сделав брейк в последнем гейме партии.

Касаткина и Бадоса провели между собой пять встреч на турнирах WTA. Счёт личных встреч – 3-2 в пользу россиянки.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.