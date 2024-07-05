Медведев — Штруфф: россиянин отдал немцу лишь гейм в первом сете матча на Уимблдоне-2024

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 41-м номером мирового рейтинга немцем Ян-Леннардом Штруффом в третьем круге Уимблдона-2024. Его со счётом 6:1 выиграл Медведев.

Стартовая партия продлилась 22 минуты. В её рамках Медведев пять раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. При этом в геймах на своей подаче Даниил выглядел надёжно, не позволив Штруффу заработать ни одного брейк-пойнта.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Ян-Леннард Штруфф в третьем круге Уимблдона-2024.

В случае победы в данном матче Медведев сыграет в 1/8 финала Уимблдона либо с Гаэлем Монфисом (Франция), либо с Григором Димитровым (Болгария, 10).