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Ясмин Паолини добилась уникального для женского тенниса в Италии достижения

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2024, седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини установила уникальное национальное достижение. Она стала лишь первой в истории Италии теннисисткой, которой удалось преодолеть 1/16 финала на первых трёх турнирах «Большого шлема» в сезоне.

Результаты 28-летней Паолини на мэйджорах в 2024 году:

Открытый чемпионат Австралии – дошла до 1/8 финала, где проиграла россиянке Анне Калинской со счётом 4:6, 2:6;

«Ролан Гаррос» — дошла до финала, где проиграла польке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 1:6.

В данный момент Паолини успешно выступает на Уимблдоне-2024. Сегодня, 5 июля, итальянка со счётом 7:6 (7:4), 6:1 обыграла чемпионку US Open — 2019 канадку Бьянку Андрееску и вышла в 1/8 финала турнира.