Американка Эмма Наварро прервала победную серию Дианы Шнайдер из семи матчей

Прервалась победная серия из семи матчей на уровне WTA 30-й ракетки мира 20-летней россиянки Дианы Шнайдер. Это произошло в третьем круге Уимблдона-2024.

Напомним, Шнайдер со счётом 6:2, 3:6, 4:6 проиграла 17-й ракетке мира американке Эмме Наварро (19).

Впечатляющая серия юной россиянки началась в первом круге травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), чемпионкой которого впоследствии и стала Шнайдер. По ходу соревнований в Германии Диане удалось обыграть таких соперниц, как титулованная немка Анжелика Кербер, украинка Даяна Ястремская, испанка Паула Бадоса (WC), американка Эмма Наварро (3) и хорватка Донна Векич.

К этим успехам Шнайдер добавила две победы в основе Уимблдона — над бывшей первой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой и американкой Слоан Стивенс.