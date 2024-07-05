Медведев — Штруфф: россиянин повёл 2:0 по сетам в матче третьего круга Уимблдона-2024

Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 41-м номером мирового рейтинга немцем Ян-Леннардом Штруффом в третьем круге Уимблдона-2024. Его со счётом 6:3 выиграл Медведев, тем самым поведя 2:0 по сетам в данном матче. Первая партия осталась за россиянином со счётом 6:1.

Второй сет поединка Медведева со Штруффом продлился 36 минут. В его рамках Медведев реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных, его сопернику не удалось заработать ни одного.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Ян-Леннард Штруфф в третьем круге Уимблдона-2024.

В случае победы в данном матче Медведев сыграет в 1/8 финала Уимблдона либо с Гаэлем Монфисом (Франция), либо с Григором Димитровым (Болгария, 10).