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Медведев — Штруфф: россиянин повёл 2:0 по сетам в матче третьего круга Уимблдона-2024

Медведев — Штруфф: россиянин повёл 2:0 по сетам в матче третьего круга Уимблдона-2024
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Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 41-м номером мирового рейтинга немцем Ян-Леннардом Штруффом в третьем круге Уимблдона-2024. Его со счётом 6:3 выиграл Медведев, тем самым поведя 2:0 по сетам в данном матче. Первая партия осталась за россиянином со счётом 6:1.

Второй сет поединка Медведева со Штруффом продлился 36 минут. В его рамках Медведев реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных, его сопернику не удалось заработать ни одного.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 17:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		3 4
6 		6 4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Ян-Леннард Штруфф в третьем круге Уимблдона-2024.

В случае победы в данном матче Медведев сыграет в 1/8 финала Уимблдона либо с Гаэлем Монфисом (Франция), либо с Григором Димитровым (Болгария, 10).

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