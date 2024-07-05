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Действующий чемпион Карлос Алькарас в сете от поражения в третьем круге Уимблдона-2024

Действующий чемпион Карлос Алькарас в сете от поражения в третьем круге Уимблдона-2024
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проигрывает со счётом 1:2 по сетам в матче с полуфиналистом US Open – 2022, 29-й ракеткой мира американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Уимблдона-2024.

После третьей партий счёт поединка — 7:5, 2:6, 6:4 в пользу Тиафо. Такой ход матча, в частности, примечателен тем, что на Уимблдоне-2024 Алькарас (3) защищает прошлогодний титул.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
5 		6 4 4
7 		2 6 3
             
Фрэнсис Тиафо
29
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Интересно, что Алькарас впервые встречается с Тиафо на траве. Два их матча в туре были сыграны на харде и грунте. В первом случае, на US Open – 2022, победу в пяти сетах одержал Алькарас, во втором, на турнире в Барселоне, – Тиафо.

Отметим, что победитель данного матча в 1/8 финала Уимблдона-2024 встретится либо с американцем Брэндоном Накашимой, либо с французом Уго Умбером (16).

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