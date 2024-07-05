Дарья Касаткина проиграла Бадосе в третьем круге Уимблдона-2024

12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина уступила испанке Пауле Бадосе (93-й номер рейтинга WTA) в третьем круге Уимблдона-2024. Матч закончился со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4 в пользу испанской теннисистки.

В решающем сете Касаткина вела со счётом 4:2, но не сумела удержать преимущество и проиграла четыре гейма подряд.

Матч продолжался 2 часа 52 минуты. На счету Касаткиной три эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12. Бадоса выполнила восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 18.

Во четвёртом круге экс вторая ракетка мира Паула Бадоса сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина, 28) – Донна Векич (Хорватия).