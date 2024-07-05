Мэдисон Кис обыграла украинку Костюк в третьем круге Уимблдона-2024

13-я ракетка мира, финалистка одного турнира «Большого шлема» американская теннисистка Мэдисон Кис не испытала проблем в матче третьего круга Уимблдона-2024. Она обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк (19-й номер рейтинга WTA) в двух сетах – 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Кис выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Костюк одна подача навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В четвёртом круге Уимблдона-2024 Мэдисон Кис сразится с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини. В третьем круге финалистка «Ролан Гаррос» – 2024 обыграла канадку Бьянку Андрееску со счётом 7:6 (7:4), 6:1.