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Мэдисон Кис обыграла украинку Костюк в третьем круге Уимблдона-2024

Мэдисон Кис обыграла украинку Костюк в третьем круге Уимблдона-2024
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13-я ракетка мира, финалистка одного турнира «Большого шлема» американская теннисистка Мэдисон Кис не испытала проблем в матче третьего круга Уимблдона-2024. Она обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк (19-й номер рейтинга WTA) в двух сетах – 6:4, 6:3.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 16:50 МСК
Марта Костюк
19
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Мэдисон Кис
13
США
Мэдисон Кис
М. Кис

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Кис выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Костюк одна подача навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В четвёртом круге Уимблдона-2024 Мэдисон Кис сразится с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини. В третьем круге финалистка «Ролан Гаррос» – 2024 обыграла канадку Бьянку Андрееску со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

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