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Бадоса прокомментировала победу над Касаткиной в третьем круге Уимблдона-2024

Бадоса прокомментировала победу над Касаткиной в третьем круге Уимблдона-2024
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Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса эмоционально прокомментировала выход в 1/8 финала Уимблдона-2024.

Напомним, в третьем круге соревнований Бадоса, в данный момент занимающая 93-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4 обыграла 12-ю ракетку мира россиянку Дарью Касаткину (14).

«Игра с Дашей – это всегда битва, она великолепный игрок, много лет в топе. Я не впервые выхожу во вторую неделю турнира «Большого шлема», но этот раз – особенный. Несколько месяцев назад я не знала, смогу ли ещё играть в теннис… Мне будет неловко за это видео, но ничего», — сказала Бадоса в интервью на корте. Паула не сдерживала слёз радости.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2024 Бадоса сразится с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина, 28) — Донна Векич (Хорватия).

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