Медведев — Штруфф: россиянин отдал сет немцу в матче третьего круга Уимблдона-2024

Завершился третий сет матча чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 41-м номером мирового рейтинга немцем Ян-Леннардом Штруффом в третьем круге Уимблдона-2024. Его со счётом 6:4 забрал Штруфф, тем самым сохранив интригу в матче (2:1 по сетам в пользу Медведева).

Третья партия поединка продлилась 38 минут. В её рамках Медведев реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных, Штруфф — два из четырёх.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Ян-Леннард Штруфф в третьем круге Уимблдона-2024.

В случае победы в данном матче Медведев сыграет в 1/8 финала Уимблдона либо с Гаэлем Монфисом (Франция), либо с Григором Димитровым (Болгария, 10).