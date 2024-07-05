Медведев — Штруфф: россиянин отдал сет немцу в матче третьего круга Уимблдона-2024
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Завершился третий сет матча чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 41-м номером мирового рейтинга немцем Ян-Леннардом Штруффом в третьем круге Уимблдона-2024. Его со счётом 6:4 забрал Штруфф, тем самым сохранив интригу в матче (2:1 по сетам в пользу Медведева).
Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 17:00 МСК
41
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Остановлен
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|1
|
|6
|4
|1
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Третья партия поединка продлилась 38 минут. В её рамках Медведев реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных, Штруфф — два из четырёх.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Ян-Леннард Штруфф в третьем круге Уимблдона-2024.
В случае победы в данном матче Медведев сыграет в 1/8 финала Уимблдона либо с Гаэлем Монфисом (Франция), либо с Григором Димитровым (Болгария, 10).
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